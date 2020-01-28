Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель - БКС

Склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться в течение ближайших двух-трех недель, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Курс рубля в этих условиях будет формироваться в диапазоне 62,5-64 рублей за доллар. Что касается рисков перехода рынков к существенному снижению на уровнях порядка 10%, то они в данный момент оцениваются экспертом как достаточно сдержанные.

"По нашим оценкам, ближайшая перспектива для валют развивающихся рынков, в том числе и рубля, будет зависеть от двух факторов, - отмечает Антон Покатович. - Во-первых, вирусная угроза останется под пристальным вниманием инвесторов, рыночный негатив будет расти пропорционально усилению угроз более активного распространения заболевания. Во-вторых, на этой неделе состоится заседание ФРС, от итогов которого мы ждем сохранения ставки неизменной в США. Наибольший интерес будет представлять сигнал Федрезерва о своих планах по продолжению или остановке наполнения рынков долларовой ликвидностью".

Сейчас именно фактор постоянного наполнения рынков деньгами позволяет фондовым площадкам продолжать рост и "выкупать" большинство просадок, считает аналитик "БКС Премьер". "Вероятно, ФРС будет придерживаться нейтральной риторики и не пойдет на намеки о возможном прекращении увлечении своего баланса во 2кв 2020 года, как это планировалось ранее, - полагает А. Покатович. - В противном случае такой сигнал может привести к существенному усилению рыночного пессимизма и стать предпосылкой для более масштабной коррекции в сравнении с текущим ослаблением риск-аппетитов на фоне китайской вирусной угрозы".