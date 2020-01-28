Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050 - ГК "ФИНАМ"

Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта на утренних торгах вторника пребывала на положительной территории, пытаясь отыграть потери понедельника. При этом участники рынка постепенно начинают готовиться к предстоящему заседанию ФРС, итоги которого будут озвучены в среду.

Участникам рынка во вторник стоит проследить за статистикой по заказам на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия в США. "Согласно нашим ожиданиям, первый показатель в декабре вырос на 0,3%, а второй показатель в январе составил 128 пунктов", - отмечает аналитик Вадим Сысоев. В Испании будет обнародован уровень безработицы за четвертый квартал. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ сегодня не ожидается.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD продолжает торговаться в рамках нисходящего канала с верхней границей около 1,1160 и нижней границей в районе 1,10. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и расположены чуть выше зоны перепроданности, поэтому ожидается формирование коррекционного отскока в направлении 1,1035-1,1050", - указывает специалист ГК "ФИНАМ".