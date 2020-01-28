Конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают, что конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, если в сегмент OCTG войдет ЗТЗ, говорится в обзоре банка.

Компания "Металлоинвест", подконтрольная Алишеру Усманову, планирует продать "Уральскую сталь" Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), который производит трубы большого диаметра. По мнению участников рынка, ЗТЗ аффилирован с "Газпромом" и первоначально создан с целью снижения цен на трубы большого диаметра на российском рынке. Возможная покупка "Уральской стали" свидетельствует о заинтересованности ЗТЗ в рынке бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), сфокусированном на нефтегазовой отрасли. "Уральская сталь" производит заготовки для производства OCTG. Примерно 70% рынка OCTG сейчас контролирует ТМК.

Если ЗТЗ войдет в сегмент OCTG, конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой, указывают специалисты банка. Новость, по их мнению, негативна для ТМК.