Рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают, что рост корпоративных кредитов в 2020 году вряд ли ускорится, говорится в обзоре банка.

ЦБ в понедельник представил аналитическую записку, которая представляет собой проведенный в прошлом году опрос компаний с целью выявления ограничений по инвестиционному росту. Учитывая что 78% ответов – это ответы частных компаний, порядка 80% опрошенных компаний указали на то, что их инвестиционные решения были связаны с плановой или вынужденной заменой оборудования, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Результат этого исследования указывает на то, что инвестиционный процесс не был вызван планами роста и не может обеспечить экономический рост; это также говорит в пользу низкой чувствительности к процентной ставке ЦБ. Результаты опроса соответствуют нашему пониманию того, что несмотря на сильное снижение ставки с 7,75% в начале 2019 г. до 6,25% в конце прошлого года, рост корпоративных кредитов вряд ли ускорится, и мы ожидаем, что он сохранится на уровне ниже 10% г/г в 2020 году", - пишет Н. Орлова.