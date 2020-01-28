Credit Suisse поднял оценку GDR Роснефти на 17%, подтвердив рейтинг "покупать"

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,7 до $9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $8,57 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,46 за штуку.