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Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможный диапазон движения рубля - 62,50-63 за доллар - РФПИ
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28 января 2020 года 11:20
Возможный диапазон движения рубля - 62,50-63 за доллар - РФПИ
Возможный диапазон движения рубля составляют уровни 62,50-63 за доллар, сообщается в комментарии РФПИ. "Вирусная" история накладывается на временное повышение объема покупок валюты для Минфина в январе и довольно заметное позиционирование иностранцев в рубле и локальных облигациях. Если смотреть на сезонность за последние 5-10 лет, то январь также чаще был месяцем небольшого ослабления рубля, а основной период роста рубль демонстрировал в промежуток с февраля по апрель. Это не является гарантией его повторения и в этом году, но может рассматриваться в качестве одного из аргументов, почему мы не ждем дальнейшего значительного ослабления рубля в ближайшее время при условии заметного неухудшения внешнего фона. Более того, судя по рублевой цене на нефть, рубль реагирует довольно умеренно на все происходящее на внешних рынках и масштабное снижение цены на нефть. Во вторник допускаем стабилизацию курса рубля в диапазоне 62,50-63,00 за доллар", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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28 января 2020 года 15:53
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти, несмотря на беспокойство, вызванное распространением коронавируса, говорится в комментарии банка. Цены на нефть опустились ниже 60 долл. США за баррель на фоне роста опасений в связи с распространением коронавируса. В то время как... читать дальше
.28 января 2020 года 13:50
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050 - ГК "ФИНАМ"
Ожидается формирование коррекционного отскока в паре EUR/USD в направлении 1,1035-1,1050, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника пребывала на положительной территории, пытаясь отыграть потери понедельника. При этом участники рынка постепенно... читать дальше
.28 января 2020 года 10:30
Нефть Brent остается под давлением нагнетания ситуации с коронавирусом в КНР. Ближайший фьючерс, который экспирируется на этой неделе, торгуется чуть выше 59 долл./барр. Следующий контракт - на 50 центов ниже. Ожидания аналитиков Промсвязьбанка по нефти на вторник-среду - диапазон 58-60... читать дальше
.28 января 2020 года 09:41
Американские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник существенное снижение. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются на торгах во вторник. читать дальше
.27 января 2020 года 18:48
Спрос на золото в ближайшее время, вероятно, будет расти, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал". "Актуальность драгоценных металлов как инвестиционных активов на текущий момент становится выше. Золото тестирует уровень 2013 года, и спрос в ближайшее время, по нашему мнению, будет расти... читать дальше
.27 января 2020 года 18:38
Фьючерсы на золото обновили локальные максимумы с 8 января, цена достигла уровня 1580 долларов. Однако низкая ликвидность из-за праздников в Китае дает шанс тем, кто не успел купить его на прошлой неделе, присоединиться к ралли в драгоценном металле, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.27 января 2020 года 18:23
Текущий год будет интересен большими переменами в динамике добычи сланцевой нефти в США - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
2020 год будет интересен не только захватывающими выборами, возможными потрясениями на финансовых рынках, но также и большими переменами в динамике добычи сланцевой нефти в США, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Цены на нефть начали год подскоком во время январского... читать дальше
.27 января 2020 года 16:40
Цены на нефть марки Brent на текущей неделе могут протестировать поддержку на уровне $57,78/барр., сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Нефть продолжает дешеветь на фоне распространения коронавируса в КНР, вызвавшего глобальную... читать дальше
.27 января 2020 года 16:28
Цены на золото, возможно, продолжат расти на текущей неделе и протестируют $1600 за унцию - Sberbank CIB
Вполне возможно, что на фоне опасений, связанных с эпидемией коронавируса, цены на золото продолжат расти и на этой неделе протестируют $1600 за унцию, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото резко выросли на фоне новостей о... читать дальше
.27 января 2020 года 15:55
Наиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января - Банк "Санкт-Петербург"
Наиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Для инвесторов наиболее важным результатом заседания ФРС станет риторика главы регулятора Д. Пауэлла в отношении дальнейшего наполнения рынка... читать дальше
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