Фундаментальные факторы в среднесрочной перспективе продолжают выступать в пользу сохранения сильных позиций рубля - Росбанк

Фундаментальные факторы в среднесрочной перспективе продолжают выступать в пользу сохранения сильных позиций рубля, поэтому, как только ослабнет паника на внешних рынках касательно вируса в Китае, покупатели весьма быстро вернутся на российский валютный рынок, говорится в обзоре Росбанка.

"Российский рубль провел в понедельник худшую сессию с начала августа. Причина для такой коррекции лежит исключительно в плоскости внешних факторов - коррекции нефти и общего пессимизма. Инвесторы нашли весомый повод для фиксации прибыли после масштабного ралли на российском рынке, - отмечают аналитики Росбанка. - Тем не менее, в среднесрочной перспективе фундаментальные факторы продолжают выступать в пользу сохранения сильных позиций рубля. В частности, снижение геополитических рисков и ожидаемый профицит валютной ликвидности в 1п'20, по нашим оценкам, указывают на равновесное значение рубля в диапазоне 61-62 против доллара в 1п'20. На этом фоне ослабление паники на внешних рынках касательно вируса в Китае весьма быстро вернет покупателей на российский валютный рынок".