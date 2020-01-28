Диапазон по Brent на вторник-среду - $58-60 за баррель - Промсвязьбанк

Нефть Brent остается под давлением нагнетания ситуации с коронавирусом в КНР. Ближайший фьючерс, который экспирируется на этой неделе, торгуется чуть выше 59 долл./барр. Следующий контракт - на 50 центов ниже. Ожидания аналитиков Промсвязьбанка по нефти на вторник-среду - диапазон 58-60 долл./баррелей, сообщается в комментарии.