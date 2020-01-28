Торги вторника по индексу Мосбиржи начнутся в районе 3075-3095 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Торги вторника по индексу Мосбиржи начнутся в районе 3075-3095 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3075-3095 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3110 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для несущественного изменения индекса Мосбиржи в первые минуты торгов. Позднее он может перейти в состояние временного равновесия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Позже состоится публикация большого количества статистических показателей в США, которые в целом могут иметь смешанный характер. Наиболее значимым из них станут декабрьские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования (16:30 мск), отмечает В. Манжос.