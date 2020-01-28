Старт фондовых торгов вторника, вероятно, пройдет нейтрально - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают возможным нейтральное начало фондовых торгов в России во вторник, рынок даже может немного отскочить, однако в случае появления новых негативных новостей понижательная динамика возобновится, сообщается в их комментарии.

"Учитывая внешний фон, мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции выше 3080 пунктов. Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть будут способствовать консолидации в наших бумагах. Рынок даже может попытаться продолжить коррекционный отскок, начатый в понедельник вечером на фиксации спекулятивных коротких позиций, что позволит нашим индексам отыграть еще часть потерь. Однако сохранение рисков ухудшения мировой конъюнктуры сдержит активность покупателей. Более того, в случае появления негативных новостей по распространению коронавируса продажи вновь активизируются, а рынок возобновит негативную динамику. В сложившихся обстоятельствах на горизонте ближайших сессий ожидаем сохранения индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3000-3100 пунктов".