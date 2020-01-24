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24 января 2020 года 18:02
Справедливая стоимость обыкновенной акции ГК ПИК на конец 2020г - 447,23 руб. - ИК "Фридом Финанс"
Прогнозы результатов ГК ПИК на 2020 год предполагают, что дивиденд не понизится по сравнению с прошлогодним и останется в районе 22,71 руб. на акцию, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. На взгляд эксперта, это обеспечило бы доходность 5,7% годовых в текущих котировках. "Потенциал роста акций ГК ПИК основан на позитивной динамике ее производственных показателей. Однако компания серьезно переоценена по сравнению с российскими аналогами по финансовым мультипликаторам. Рассчитанная нами справедливая стоимость обыкновенной акции ПИКа на конец 2020 года - 447,23 руб.", - указывает аналитик ИК. Вложения в акции группы ПИК в краткосрочном периоде, по мнению Александра Осина, позволяют отыграть наметившееся под влиянием растущего информационного давления снижение ставок низкодоходных инструментов и требуемой доходности инвестиций. Кроме того, это ставка на среднесрочное ускорение экономики с учетом перспектив роста отрасли на базе госрасходов. "ГК ПИК в 2018 году удалось нормализовать долговую нагрузку по соотношению "чистый долг/EBITDA". При этом ее финансовые показатели перестали ухудшаться, что традиционно происходит при существенном ускорения инфляции. Невысокая долговая нагрузка позволяет девелоперу стабильно выплачивать дивиденды в рамках доминирующей рыночной тенденции, определенной стремлением компаний поддерживать привлекательность своих активов у инвесторов при повышении показателей риска и потенциальной доходности вложений", - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс". "Риски для акций ПИКа связаны с доминированием в оценке справедливой стоимости показателей, полученных на основании истории дивидендных выплат. В то же время значительные по своему эффекту риски могут реализоваться только при ускорении инфляции до 10-15% год к году, - считает А. Осин. - Отечественная экономика по-прежнему сравнительно слабо монетизирована. Ускорение инфляции в других странах способно спровоцировать этот же процесс и в России. Однако этот сценарий в ближайшие годы не реализуется". Также эксперт напоминает, что в 2000-2011 годах объем ввода жилья в России в среднем увеличивался на 7% г/г, в период застоя 2012-2019 годов - лишь на 2%. В результате реализации госпрограммы в строительной отрасли возможно значительное ускорение роста. "В рамках текущих тенденций ВВП, инфляции, розничных продаж, доходов населения и ряда других факторов мы ожидаем повышения цен на недвижимость в 2020 году на 9%, как и в 2019-м. При этом у ГК ПИК продажи недвижимости вырастут на 13% г/г, до 2,28 млн кв. м, после 7% г/г в 2019-м", - прогнозирует аналитик ИК "Фридом Финанс".
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Компании упоминаемые в новости: Comcast Corporation
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