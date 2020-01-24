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24 января 2020 года 16:27
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится с умеренным повышением до 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится недалеко от текущего уровня - около отметки 3155 п., с умеренным повышением до 1% по итогам дня, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они существенно выросли благодаря позитивному внешнему фону. Тем не менее, у локальных биржевых "быков" пока не хватает уверенности для возобновления недавней агрессивной игры на повышение, полагает эксперт. "Между тем, фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов уже развернулись вниз после коррекционного утреннего роста, - отмечает Виталий Манжос. - Похоже, что рублевый индекс Мосбиржи проведет остаток торгового дня в состоянии консолидации на позитивной территории. Если же взглянуть на дневной график указанного индекса, то на нем формируется давно назревший коррекционный спад. В качестве вероятной технической цели на следующую неделю "напрашивается" ближайший значимый уровень 3100 п.". Текущий день пока оказался небогат на важные макроэкономические новости. Основным событием конца недели стала вспышка ранее неизвестного коронавируса в Азии. Опасения по этому поводу могут выступить косвенным негативом для мировых фондовых индексов. "Индекс Мосбиржи в настоящее время стабилизировался в верхней части своего внутридневного диапазона, около отметки 3155 п. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. В то же время нефтяные фьючерсы приостановили свое внутридневное падение. В целом мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением до 1% по итогам дня", - прогнозирует эксперт ИК "Алго Капитал".
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24 января 2020 года 17:38
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Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
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.24 января 2020 года 15:42
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.24 января 2020 года 15:01
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.24 января 2020 года 14:14
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.24 января 2020 года 13:49
Индекс S&P500 попытается подняться выше 3330 пунктов, но вряд ли сможет закрепиться на таком уровне - ИК "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии пятницы предпримет попытку обновить максимум и подняться выше 3330 пунктов. Вместе с тем осторожный настрой инвесторов перед выходными может не позволить индексу закрепиться на достигнутой высоте, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. читать дальше
.24 января 2020 года 11:01
Контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы демонстрируют попытки восстановления на фоне снижения опасений по поводу распространения коронавируса. Вчера ВОЗ отказалась... читать дальше
.24 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 января 2020 года 09:10
Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в четверг падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию "шортов" и началу осторожных покупок.... читать дальше
.23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в... читать дальше
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