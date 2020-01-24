"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций "Детского мира" до "держать" в связи с ростом котировок

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"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 125 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 124,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 117 рублей за штуку.