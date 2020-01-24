"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций "Детского мира" до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 125 рублей за штуку.