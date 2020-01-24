Страхи перед коронавирусом давят на нефть - Райффайзенбанк

Цены на нефть на текущей неделе заметно снизились, при этом основной причиной были не фундаментальные показатели, а опасения по поводу распространения нового типа коронавируса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По некоторым оценкам, если текущая ситуация перерастет в эпидемию, то она может оказать давление на спрос и привести к падению котировок почти на 10%, так как азиатский регион является основным драйвером роста мирового спроса на нефть.

Негатива добавил и Американский институт нефти (API), по данным которого, на неделе, закончившейся 17 января, запасы нефти в США выросли на значительные 1,57 млн барр. В результате возросших рисков нефть марки Brent падала ниже 62 долл./барр. с уровня 65,35 долл./барр. конца прошлой недели. Тем не менее, чуть позже вышли данные от Министерства энергетики США, которые, напротив, указывали на сокращение запасов на 405 тыс. барр. В итоге нефть немного отыграла падение, и в пятницу Brent торгуется около 62,2 долл./барр.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, при прочих равных цены на нефть не будут сильно снижаться в этом году, так как вирус вряд ли окажет столь значительное влияние на мировой спрос на нефть. При этом фундаментальные факторы сейчас не говорят об ухудшении ситуации. "Отметим, что в январе Международное энергетическое агентство сохраняло свой прогноз по росту спроса на нефть, который может увеличиться дополнительно на 1,2 млн барр./сутки в 2020 г. Более того, мы ожидаем, что ОПЕК+ примет решение о дальнейшем продлении соглашения об ограничении добычи, что также должно поддержать котировки в этом году", - указывает эксперт.

Для нефтяных компаний, и российских в частности, не менее важными в этом году должны стать новые экологические требования Международной морской организации (IMO), подчеркивает аналитик Райффайзенбанка. Так, с 1 января 2020 г. весовое содержания серы в судоходном топливе должно сократиться с 3,5% до 0,5%. В результате уже существенно разошлись спреды в нефтяных котировках между высокосернистыми и низкосернистыми сортами. Так, если в конце прошлого года российская нефть марки Urals торговалась с премией к Brent, то уже в январе российские сорта торговались с дисконтом в среднем более 1,5 долл./барр., (более 5 долл./барр. на пиках).

"Стоит отметить, что для компаний, которые поставляют более легкую нефть ( с меньшим, чем в Urals, содержанием серы) в Китай по ВСТО, наоборот, сложилась позитивная картина. Этот сорт (ESPO) торговался в конце прошло года с небольшой премией к Brent (около 3 долл.), тогда как в январе она превысила 7 долл. (10 долл. на пиках). Стоит напомнить, что для расчета налогов (как НДПИ, так и экспортной пошлины) используется нефть марки Urals, то есть при стабильной средней экспортной цене налоговые отчисления у компаний, поставляющих ESPO, могут сократиться (в частности, у Роснефти). Мы считаем, что в среднем по году ситуация должна стабилизироваться, тем не менее, дисконт Urals к Brent существенно расширится по сравнению с 0,4 долл. в прошлом году", - резюмирует Андрей Полищук.