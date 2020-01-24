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24 января 2020 года 15:42
Страхи перед коронавирусом давят на нефть - Райффайзенбанк
Цены на нефть на текущей неделе заметно снизились, при этом основной причиной были не фундаментальные показатели, а опасения по поводу распространения нового типа коронавируса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По некоторым оценкам, если текущая ситуация перерастет в эпидемию, то она может оказать давление на спрос и привести к падению котировок почти на 10%, так как азиатский регион является основным драйвером роста мирового спроса на нефть. Негатива добавил и Американский институт нефти (API), по данным которого, на неделе, закончившейся 17 января, запасы нефти в США выросли на значительные 1,57 млн барр. В результате возросших рисков нефть марки Brent падала ниже 62 долл./барр. с уровня 65,35 долл./барр. конца прошлой недели. Тем не менее, чуть позже вышли данные от Министерства энергетики США, которые, напротив, указывали на сокращение запасов на 405 тыс. барр. В итоге нефть немного отыграла падение, и в пятницу Brent торгуется около 62,2 долл./барр. По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, при прочих равных цены на нефть не будут сильно снижаться в этом году, так как вирус вряд ли окажет столь значительное влияние на мировой спрос на нефть. При этом фундаментальные факторы сейчас не говорят об ухудшении ситуации. "Отметим, что в январе Международное энергетическое агентство сохраняло свой прогноз по росту спроса на нефть, который может увеличиться дополнительно на 1,2 млн барр./сутки в 2020 г. Более того, мы ожидаем, что ОПЕК+ примет решение о дальнейшем продлении соглашения об ограничении добычи, что также должно поддержать котировки в этом году", - указывает эксперт. Для нефтяных компаний, и российских в частности, не менее важными в этом году должны стать новые экологические требования Международной морской организации (IMO), подчеркивает аналитик Райффайзенбанка. Так, с 1 января 2020 г. весовое содержания серы в судоходном топливе должно сократиться с 3,5% до 0,5%. В результате уже существенно разошлись спреды в нефтяных котировках между высокосернистыми и низкосернистыми сортами. Так, если в конце прошлого года российская нефть марки Urals торговалась с премией к Brent, то уже в январе российские сорта торговались с дисконтом в среднем более 1,5 долл./барр., (более 5 долл./барр. на пиках). "Стоит отметить, что для компаний, которые поставляют более легкую нефть ( с меньшим, чем в Urals, содержанием серы) в Китай по ВСТО, наоборот, сложилась позитивная картина. Этот сорт (ESPO) торговался в конце прошло года с небольшой премией к Brent (около 3 долл.), тогда как в январе она превысила 7 долл. (10 долл. на пиках). Стоит напомнить, что для расчета налогов (как НДПИ, так и экспортной пошлины) используется нефть марки Urals, то есть при стабильной средней экспортной цене налоговые отчисления у компаний, поставляющих ESPO, могут сократиться (в частности, у Роснефти). Мы считаем, что в среднем по году ситуация должна стабилизироваться, тем не менее, дисконт Urals к Brent существенно расширится по сравнению с 0,4 долл. в прошлом году", - резюмирует Андрей Полищук.
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24 января 2020 года 17:38
Нефть Brent останется в диапазоне 60-63 долл./барр. в перспективе недели, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть, пока продолжает раскручиваться на рынках, однако эксперты банка не считают, что она затянется надолго. "Равно... читать дальше
.24 января 2020 года 17:05
Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
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.24 января 2020 года 15:01
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.24 января 2020 года 14:14
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.24 января 2020 года 13:49
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.24 января 2020 года 11:01
Контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы демонстрируют попытки восстановления на фоне снижения опасений по поводу распространения коронавируса. Вчера ВОЗ отказалась... читать дальше
.24 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 января 2020 года 09:10
Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в четверг падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию "шортов" и началу осторожных покупок.... читать дальше
.23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в... читать дальше
.23 января 2020 года 17:57
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по... читать дальше
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