Brent сохраняет потенциал для консолидации на уровнях $61,50-63,50 - PremEx

Brent заканчивает неделю в отрицательной зоне, но сохраняет потенциал для консолидации на уровнях $61,50-63,50, говорится в комментарии PremEx.

"Весь новостной фон на рынке сырья сосредоточен на проблеме распространения коронавируса, - отмечают эксперты PremEx. -ВОЗ заявило, что вирус носит локальный характер и не является мировой угрозой. Аналитики полагают, что эпидемия напрямую влияет на снижение спроса на сырье в Китае и, по предварительным данным, уже составляет от 2-х до 5%. По данным Минэнерго, запасы нефти снизились на 0,4 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,0 млн барр. Brent заканчивает неделю в отрицательной зоне, но сохраняет, по нашему мнению, потенциал для консолидации на уровнях $61,50-63,50".