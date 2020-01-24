"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции Энел Россия по цене не дороже 0,99 руб.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают целесообразной покупку акций Энел Россия по цене не дороже 0,99 руб. с целью 1,10 руб. на ближайшие два месяца и стоп-лоссом 0,81 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

"Компания перенесла День аналитика на февраль 2020 года (ранее событие ожидалось, в ноябре-декабре 2019 г.). В рамках этого мероприятия будет объявлена новая дивидендная политика компании на 2020-2022 гг. Мы ожидаем, что Энел Россия обеспечит устойчивые и предсказуемые выплаты дивидендов, которые сохранят двухзначную доходность и останутся одними из самых привлекательных как в секторе электроэнергетики, так и на российском рынке в целом", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".