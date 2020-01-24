Рубль пока не находит поводов для ослабления выше 62 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль пока не находит поводов для ослабления выше 62 руб./$, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль, накануне опускавшийся ниже отметки в 62 руб./$, в пятницу вторит рынку акций и растет в пределах 0,2%, торгуясь вблизи отметки 61,8 руб./$. Поддержку российской валюте окажет покупка рубля экспортерами в ожидании налоговых выплат - в понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (более 1 трлн руб., по нашей оценке). Рубль пока не находит поводов для ослабления выше 62 руб./$", - отмечают эксперты банка.