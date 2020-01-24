.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс S&P500 попытается подняться выше 3330 пунктов, но вряд ли сможет закрепиться на таком уровне - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 января 2020 года 13:49
Индекс S&P500 попытается подняться выше 3330 пунктов, но вряд ли сможет закрепиться на таком уровне - ИК "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии пятницы предпримет попытку обновить максимум и подняться выше 3330 пунктов. Вместе с тем осторожный настрой инвесторов перед выходными может не позволить индексу закрепиться на достигнутой высоте, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.
.
24 января 2020 года 17:38
Нефть Brent останется в диапазоне 60-63 долл./барр. в перспективе недели, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть, пока продолжает раскручиваться на рынках, однако эксперты банка не считают, что она затянется надолго. "Равно... читать дальше
.24 января 2020 года 17:05
Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Золото получило некоторую поддержку после снижения риск аппетита на рынках на фоне развития опасений распространения нового типа вируса пневмонии, - отмечают аналитики... читать дальше
.24 января 2020 года 15:42
Цены на нефть на текущей неделе заметно снизились, при этом основной причиной были не фундаментальные показатели, а опасения по поводу распространения нового типа коронавируса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По некоторым оценкам, если текущая ситуация перерастет в эпидемию, то она может... читать дальше
.24 января 2020 года 15:01
Brent заканчивает неделю в отрицательной зоне, но сохраняет потенциал для консолидации на уровнях $61,50-63,50, говорится в комментарии PremEx. "Весь новостной фон на рынке сырья сосредоточен на проблеме распространения коронавируса, - отмечают эксперты PremEx. -ВОЗ заявило, что вирус носит... читать дальше
.24 января 2020 года 14:14
Опасения в связи с эпидемией коронавируса вызывают беспокойство на фондовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. Азиатские фондовые рынки оказались под давлением в преддверии Китайского Нового Года на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса. С первых сообщений о возникновении... читать дальше
.24 января 2020 года 11:01
Контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы демонстрируют попытки восстановления на фоне снижения опасений по поводу распространения коронавируса. Вчера ВОЗ отказалась... читать дальше
.24 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 января 2020 года 09:10
Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в четверг падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию "шортов" и началу осторожных покупок.... читать дальше
.23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в... читать дальше
.23 января 2020 года 17:57
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.