Индекс S&P500 попытается подняться выше 3330 пунктов, но вряд ли сможет закрепиться на таком уровне - ИК "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии пятницы предпримет попытку обновить максимум и подняться выше 3330 пунктов. Вместе с тем осторожный настрой инвесторов перед выходными может не позволить индексу закрепиться на достигнутой высоте, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.