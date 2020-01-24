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24 января 2020 года 12:55
Акции Comcast достигнут уровня $54 до конца года - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" подтверждает целевой ориентир по акции Comcast на уровне $54, в базовом сценарии он представляется достижимым на горизонте одного года, сообщается в комментарии ИК. Корпорация Comcast, наиболее известная как крупнейший провайдер кабельного интернета и ТВ в США, в четверг отчиталась о росте ключевых финансовых показателей, которые, однако, не слишком удивили участников рынка. Наиболее важным аспектом отчетности стало снижение в четвертом квартале количества пользователей кабельного ТВ на 149 тыс., что на 120 тыс. превысило аналогичное значение прошлого года. Выручка данного сегмента по итогам 2019 года снизилась на 0,8%, до $22,3 млрд. Сейчас кабельное ТВ генерирует около 20% выручки Comcast, что означает высокую диверсификацию доходов. Позитивным моментом стал рост числа пользователей кабельного интернета на 442 тыс. при общерыночном консенсусе 378 тыс. Данный сегмент будет оставаться драйвером "кабельной" выручки. Тем не менее, отмечает директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов, инвесторы опасаются более быстрого сокращения числа пользователей традиционного ТВ в 2020 году, чем ранее ожидалось. На этом фоне акции компании упали на 3,8%. "Мы считаем, что пессимизм инвесторов недостаточно обоснован. Рост количества пользователей интернета особенно важен для стриминг-сервиса Peacock, запуск которого для всех жителей США запланирован на 15 июля. Благодаря большому количеству интернет-пользователей Comcast способна быстро набрать необходимое для выхода на операционную окупаемость количество подписчиков сервиса Peacock. Стратегические шаги компании по выходу на рынок стриминга будут снижать негативный эффект от потери пользователей кабельного ТВ", - пишет В. Меркулов. Приоритетом компании на 2020 год является снижение кредитной нагрузки, образовавшейся в результате поглощения европейского медиахолдинга Sky. Бизнес Sky продемонстрировал неплохие результаты за четвертый квартал и весь 2019 год, что способствует диверсификации доходов Comcast. За октябрь-декабрь количество пользователей сервисов Sky увеличилось на 394 тыс. и составило 24 млн. Доля выручки Comcast, приходящаяся на Sky, составляет 18%. Компания ожидаемо повысила дивиденд, приходящийся на одну акцию. Квартальный дивиденд теперь составляет $0,23, что дает доходность около 2% в текущих котировках. "Мы подтверждаем целевой ориентир по акции Comcast на уровне $54, в базовом сценарии он представляется достижимым на горизонте одного года", - указывает специалист ИК "Фридом Финанс".
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Компании упоминаемые в новости: Comcast Corporation
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