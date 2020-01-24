Пока все известные положительные факторы для рубля с лихвой перевешивают возможные в будущем отрицательные моменты - Оргбанк

Пока все известные положительные факторы для рубля с лихвой перевешивают возможные в будущем отрицательные моменты, говорится в комментарии Оргбанка.

Российская валюта продолжает оставаться безучастной как к внутренним раздражителям (смене правительства РФ, предполагающей изменение бюджетной и монетарной политики), так и к внешним факторам, констатирует шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.

"Не последнюю роль здесь играет возникшая угроза эпидемиологической угрозы, исходящей от одной из главных стран - двигателей мировой экономики. Увеличение темпов зараженния коронавирусом 2019-nCoV в Поднебесной может легко спровоцировать снижения внутреннего спроса, и так не отличающегося хорошими показателями, а также снижение темпов экономического роста со всеми вытекающими последствиями, которые мы наблюдали в 2003 году. Осложняет ситуацию и наступающее празднование Лунного Нового года", - пишет специалист.

"Однако пока все известные положительные факторы для рубля с лихвой перевешивают возможные в будущем отрицательные моменты. Большой спред между доходностью рублевых и валютных активов продолжает привлекать в страну иностранных инвесторов. Среди наиболее важных событий для российского валютного рынка можно выделить предстоящие в скором времени заседания ФРС и совета директоров Банка России. Ну а пока спекулятивным игрокам стоит переключиться на скальпирование котировок, не забывая при этом пристальным взглядом отслеживать события с целью предвидеть возможные сценарии", - отмечает А. Королев.