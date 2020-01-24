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24 января 2020 года 11:41

Краткосрочные перспективы рубля выглядят позитивно, но на более отдаленных горизонтах сохраняются заметные риски - "Нордеа банк"

Рубль отыграл значительную часть ослабления 2018 года благодаря крайне оптимистичным настроениям на глобальных площадках. Краткосрочные перспективы рубля выглядят позитивно, но на более отдаленных горизонтах сохраняются заметные риски, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Ряд внешних и внутренних факторов продолжают говорить в пользу дальнейшего умеренного укрепления российской валюты (по оценкам аналитиков банка, до 60,5 рублей за доллар на горизонте 1 квартала 2020 года):

- ФРС США продолжает активные операции по предоставлению дополнительной ликвидности, проводя покупки краткосрочных казначейских векселей на сумму 60 млрд долл. в месяц. Мировые финансовые рынки воспринимают эти операции как очередной раунд политики количественного смягчения. Дополнительная ликвидность, появившаяся в финансовом секторе, дает инвесторам возможность покупать рисковые активы, которые в результате этого растут в цене.

- Риски очередных эпизодов эскалации торговой войны между США и Китаем до конца текущего года, похоже, практически полностью исключены участниками рынка. Подписание "первой фазы" торговой сделки, вероятно, поставило торговую конфронтацию "на паузу", поэтому данная тема, являвшаяся центральной для рынков в конце 2018–2019 годах, сейчас отходит на второй план. Фактор предстоящих президентских выборов в США 4 ноября 2020 года воспринимается большинством участников рынка как страховка от новых волн протекционизма. Новые обострения торговых противоречий способны подорвать оптимизм на рынках, но такой сценарий вряд ли политически выгоден в преддверии выборов.

- Тем временем смягчение денежно-кредитной политики, происходившее по всему миру в 2019 году, постепенно начинает приносить свои плоды. Индикаторы экономической активности (индексы деловой активности PMI из различных регионов и по миру в целом, темпы роста экспорта из Китая) постепенно восстанавливаются, создавая фундаментальную основу для роста "аппетита" на рисковые активы и снижения спроса на защитные активы.

- Спрос на российские долговые бумаги остается устойчивым. В случае сохранения интереса иностранных инвесторов к данным активам это будет означать дальнейший приток портфельных инвестиций в Россию. Данный фактор был одной из причин укрепления рубля в 2017 году и в первом полугодии 2019 года.

- Первый квартал традиционно характеризуется положительной сезонной динамикой на фоне сезонно большого профицита во внешней торговле России. Данный фактор особенно заметно проявляется в феврале и марте.

Со второго квартала 2020 года настроения на глобальных площадках могут умеренно ухудшиться по ряду причин. Их совокупность, считают специалисты банка, будет мешать рублю находиться ниже отметки 62,5 в паре с долларом во второй половине 2020 года.

- Объемы операций ФРС для поддержания долларовой ликвидности могут сократиться. При анонсе данных мер в октябре 2019 года ФРС указывала, что они будут действовать по крайне мере до 2 квартала 2020 года.

- По мере приближения президентских выборов в США участники рынка могут вновь начать опасаться возможной реэскалации торговых войн после выборов.

"В паре с европейской валютой дополнительным фактором для укрепления рубля в первом полугодии выступает слабость европейской валюты на фоне стагнации экономической активности в еврозоне. Мы ожидаем снижения пары EUR/USD к отметке 1,09 на горизонте ближайших трех месяцев с текущих уровней 1,105. Ослабление евро в совокупности с факторами, играющими в пользу рубля, способно создать пространство для укрепления рубля в паре с евро до отметок 66 на горизонте ближайших трех месяцев. В дальнейшем в паре EUR/RUB, как и в паре USD/RUB, мы ожидаем разворот в пользу более слабых значений", - указывают аналитики.

"На более длинных горизонтах риски для рубля выглядят повышенными. Долгосрочные риски связаны с ростом опасений очередных раундов торговых войн после выборов в США. Ожидания могут начать формироваться заранее. После президентских выборов в США протекционизм может вновь стать основным инструментом экономической политики, что способно создавать неопределенность, формировать спрос на защитные активы и снижать аппетит к рисковым активам. С учетом данных рисков мы сохраняем весьма слабые уровни по курсу рубля на горизонте 2021 года", - пишут эксперты "Нордеа банка".

Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
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