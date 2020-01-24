.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Brent может завершить неделю вблизи отметки $62,5 - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
24 января 2020 года 11:01

Brent может завершить неделю вблизи отметки $62,5 - "Нордеа банк"

Контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки в утренние часы пятницы демонстрируют попытки восстановления на фоне снижения опасений по поводу распространения коронавируса. Вчера ВОЗ отказалась придавать этой ситуации международный масштаб, отметив, что пока распространение эпидемии носит локальный характер и является проблемой Китая. Вчера же генеральный секретарь ОПЕК М. Баркиндо отметил, что распространение вируса способно оказать значительное негативное влияние на нефтяной рынок только в случае объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

"Таким образом, вчерашнее решение ВОЗ и умеренное улучшение аппетита к рисковым активам способствуют восстановлению цен на нефть. Кроме того, официальные данные по запасам нефти в США от Минэнерго вчера опровергли предварительную статистику от API. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0,4 mb, а рост запасов бензина и дистиллятов оказался значительно более скромным (+0,6 mb), чем сообщал API (+8 mb). В результате контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки", отмечают аналитики "Нордеа банка".

Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
24 января 2020 года 09:40
Фондовые индексы стран АТР умеренно растут
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.    читать дальше
.
24 января 2020 года 09:10
Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти - Алор Брокер
Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в четверг падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию "шортов" и началу осторожных покупок....    читать дальше
.
23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи - ИК "Фридом Финанс"
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в...    читать дальше
.
23 января 2020 года 17:57
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне - "ФИНАМ"
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по...    читать дальше
.
23 января 2020 года 15:02
Julius Baer сохраняет нейтральный прогноз по юаню
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральный прогноз по китайской валюте, сообщается в их комментарии. Сообщения о новом вирусе, распространяющемся по Китаю, негативно отразились на рыночных настроениях и привели к ослаблению китайского юаня, который в среду торговался на уровне около 6,90 по...    читать дальше
.
23 января 2020 года 14:41
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Неспособность индекса закрыться на новой вершине может свидетельствовать о слабеющих "быках". Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу...    читать дальше
.
23 января 2020 года 10:57
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса - БКС
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года. "Данные по запасам нефти...    читать дальше
.
23 января 2020 года 10:42
Промсвязьбанк видит риски дальнейшего снижения нефти
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре. "В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим...    читать дальше
.
23 января 2020 года 10:14
Ближайшей поддержкой нефти является отметка в 60 долларов за баррель - Алор Брокер
Ближайшей поддержкой нефти является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать, но пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно, говорится в комментарии Алор Брокер. Американский институт нефти сообщил в среду о росте...    читать дальше
.
23 января 2020 года 09:35
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться
Американские фондовые индексы в среду остались практически стабильными. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.