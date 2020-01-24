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24 января 2020 года 11:01
Brent может завершить неделю вблизи отметки $62,5 - "Нордеа банк"
Контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы демонстрируют попытки восстановления на фоне снижения опасений по поводу распространения коронавируса. Вчера ВОЗ отказалась придавать этой ситуации международный масштаб, отметив, что пока распространение эпидемии носит локальный характер и является проблемой Китая. Вчера же генеральный секретарь ОПЕК М. Баркиндо отметил, что распространение вируса способно оказать значительное негативное влияние на нефтяной рынок только в случае объявления режима международной чрезвычайной ситуации. "Таким образом, вчерашнее решение ВОЗ и умеренное улучшение аппетита к рисковым активам способствуют восстановлению цен на нефть. Кроме того, официальные данные по запасам нефти в США от Минэнерго вчера опровергли предварительную статистику от API. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0,4 mb, а рост запасов бензина и дистиллятов оказался значительно более скромным (+0,6 mb), чем сообщал API (+8 mb). В результате контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки", отмечают аналитики "Нордеа банка".
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.24 января 2020 года 09:10
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.23 января 2020 года 09:35
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