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24 января 2020 года 10:41

Приток капитала в акции и облигации EM продолжается и остается рекордно высоким - "БКС Глобал Маркетс"

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Приток капитала в акции и облигации развивающихся рынков (EM) по итогам недели, завершившейся 22 января 2020 года, не прекратился и остался рекордно высоким, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 16 по 22 января составил $420 млн против притока $470 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Притоки в фонды акций и облигаций продолжаются рекордными темпами. Вместе с тем опасения по коронавирусу уже ухудшили настроения инвесторов, что привело к просадке рынков. Мы сохраняем осторожный среднесрочный взгляд и ждем разворота импульса притоков, предположительно, к середине февраля", - пишет Смольянинов.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $280 млн против притока $340 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $100 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $200 млн.

"Активные фонды, ориентированные на Россию, снова отчитались о притоках, получив $100 млн после $156 млн на предыдущей неделе. Как и в прошлый раз, большая часть притоков пришлась на страновые фонды Pictet, BNP Paribas, SEB, Robur и East Capital. Фонды акций GEM получили $3,3 млрд. Рекордные недельные притоки в акции EM в середине января становятся привычными, поскольку в эту же неделю 2019 года эта категория фондов получила $3,4 млрд, в январе 2018 года - $5,2 млрд. В обоих случаях эти притоки стали рекордными за год. Мы все больше утверждаемся во мнении, что в ближайшие несколько недель нас ждет коррекция, однако объем новых денег, поступающих в фонды каждую неделю, по-прежнему впечатляет", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $140 млн против притока $130 млн неделей ранее (лучшие две недели за год). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $20 млн по сравнению с $30 млн притока неделей ранее.

"Притоки в фонды облигаций GEM составили почти $2 млрд, российские фонды также продолжили получать новые деньги. После ралли в конце прошлого года и оптимизма в отношении EM в январе опасения по поводу коронавируса и возможных последствий для Китая, крупного EM, за последние несколько дней могли уже оказать серьезное давление на рыночные настроения - многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации", - отмечает эксперт.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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