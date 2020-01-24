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24 января 2020 года 10:24
Есть предпосылки для поддержания доходностей ОФЗ вблизи текущего исторически низкого уровня - Промсвязьбанк
Сочетание стимулирующей монетарной политики мировых ЦБ, замедление инфляции в РФ и крепкий рубль создают предпосылки для поддержания доходностей ОФЗ вблизи текущего исторически низкого уровня, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Внешние новости способствуют росту цен российских облигаций. По итогам заседания ЕЦБ объявил о намерении сохранить отрицательную ставку по депозитам (-0,5%) и продолжить вливание ликвидности в размере 20 млрд евро в месяц так долго, как это потребуется. Ожидания того, что приток дешевой ликвидности на глобальный рынок облигаций сохранится, активизировали спрос на локальные и евробонды развивающихся стран, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Вторым важным фактором, поддерживающим спрос на облигации на глобальном рынке, выступает повышение спроса на защитные активы на фоне опасений негативного влияния на рынки распространения коронавируса в Китае. Доходность долларового "бенчмарка" UST-10 вчера снизилась на 4 б.п. - до 1,73%. С начала года доходность UST-10 снизилась уже на 19 б.п. Длинные евробонды Russia`35 и Russia`47 снизились в доходности на 1 б.п. - до 3,37% и 3,65% годовых. Рублевые облигации также росли в цене. Доходность ОФЗ срочностью 2-10 лет вчера снизилась на 1-2 б.п. Сочетание стимулирующей монетарной политики мировых ЦБ, а также замедление инфляции в РФ и крепкий рубль создают предпосылки для поддержания доходностей ОФЗ вблизи текущего исторически низкого уровня, указывает Д. Монастыршин.
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24 января 2020 года 11:01
Контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы демонстрируют попытки восстановления на фоне снижения опасений по поводу распространения коронавируса. Вчера ВОЗ отказалась... читать дальше
.24 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 января 2020 года 09:10
Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в четверг падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию "шортов" и началу осторожных покупок.... читать дальше
.23 января 2020 года 18:25
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.23 января 2020 года 17:57
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.23 января 2020 года 15:02
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.23 января 2020 года 14:41
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Неспособность индекса закрыться на новой вершине может свидетельствовать о слабеющих "быках". Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу... читать дальше
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.23 января 2020 года 10:42
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре. "В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим... читать дальше
.23 января 2020 года 10:14
Ближайшей поддержкой нефти является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать, но пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно, говорится в комментарии Алор Брокер. Американский институт нефти сообщил в среду о росте... читать дальше
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