Приток капитала в акции и облигации EM продолжается и остается рекордно высоким - "БКС Глобал Маркетс"

Приток капитала в акции и облигации развивающихся рынков (EM) по итогам недели, завершившейся 22 января 2020 года, не прекратился и остался рекордно высоким, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 16 по 22 января составил $420 млн против притока $470 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.