.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи начнет торги в районе 3145-3150 пунктов - ИК "Алго Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 января 2020 года 09:58
Индекс Мосбиржи начнет торги в районе 3145-3150 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в пятницу начнет торги в районе 3145-3150 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом около 0,1-0,3%, в районе 3145-3150 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3170 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.
.
24 января 2020 года 11:01
Контракты на Brent вернулись к отметке $62,5 и могут завершить неделю вблизи этой отметки, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы демонстрируют попытки восстановления на фоне снижения опасений по поводу распространения коронавируса. Вчера ВОЗ отказалась... читать дальше
.24 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 января 2020 года 09:10
Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в четверг падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию "шортов" и началу осторожных покупок.... читать дальше
.23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в... читать дальше
.23 января 2020 года 17:57
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по... читать дальше
.23 января 2020 года 15:02
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральный прогноз по китайской валюте, сообщается в их комментарии. Сообщения о новом вирусе, распространяющемся по Китаю, негативно отразились на рыночных настроениях и привели к ослаблению китайского юаня, который в среду торговался на уровне около 6,90 по... читать дальше
.23 января 2020 года 14:41
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Неспособность индекса закрыться на новой вершине может свидетельствовать о слабеющих "быках". Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу... читать дальше
.23 января 2020 года 10:57
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года. "Данные по запасам нефти... читать дальше
.23 января 2020 года 10:42
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре. "В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим... читать дальше
.23 января 2020 года 10:14
Ближайшей поддержкой нефти является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать, но пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно, говорится в комментарии Алор Брокер. Американский институт нефти сообщил в среду о росте... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.