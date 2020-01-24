Одним из главных факторов поддержки рубля остаётся его высокая реальная доходность - "Открытие Брокер"

Одним из главных факторов поддержки рубля остаётся его высокая реальная доходность, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Отечественная валюта преимущественно слабела в течение четверга против доллара, но смогла усилить свои позиции против евро. Диапазон коррекции 62,0-62,5 рубля за доллар уже достигнут, но пока продавцы рубля испытывают сложности с достижением верхней границы этого диапазона, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Международные резервы РФ выросли за неделю на $1,4 млрд - до $558,9 млрд. Рубль также поддерживает налоговый период. Да и статистика прошлого года показывает, что снижение нефти до $60 существенного давления на рубль не оказывает. Это лишь означает то, что закупки валюты в рамках бюджетного правила снизятся в следующем периоде. К тому же на отсутствие какого-либо сильного тренда на ослабление указывает факт усиления позиций против единой европейской валюты.

Одним из главных факторов поддержки рубля остаётся его высокая реальная доходность, указывает специалист "Открытие Брокер".