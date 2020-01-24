Рынок акций РФ откроется в пятницу ростом на 0,3-0,4%, однако спекулянтам стоит проявить осторожность - Алор Брокер

Рынок акций РФ откроется в пятницу ростом на 0,3-0,4%, однако спекулянтам стоит проявить осторожность, так как еще одна фаза коррекционного снижения не исключена, говорится в комментарии Алор Брокер.

"В пользу сегодняшнего роста говорит фактор пятницы: переносить "шорты" через выходные, тем более при сохраняющемся восходящем тренде, мало кто решится. В целом же никаких поводов для сильной коррекции нет. В четверг после нашего закрытия американские индексы пошли резко вверх, в пятницу утром фьючерсы на них прибавляют около 0,1%, на треть процента подрастает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом на 0,3-0,4%. Однако спекулянтам стоит проявить осторожность: еще одна фаза коррекционного снижения не исключена", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.