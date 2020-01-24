Доллар вновь попытается преодолеть уровень 62 рубля - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают нейтрального открытия торгов по рублю. В дальнейшем пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку пробоя сопротивления на уровне 62, сообщается в комментарии банка.

Перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поддержку ему могут оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 62 долларов за баррель, а также динамика валют EM, большинство из которых с утра прибавляют в пределах 0,2%.

"Однако этого может не хватить для восстановления позиций российской валютой. Напомним, что в текущий момент давление на рубль оказывают повышенные объемы покупок валюты по бюджетному правилу. При этом в последние дни компенсирует данный эффект подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В сложившихся обстоятельствах ожидаем нейтрального открытия торгов в рубле. В дальнейшем пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку пробоя сопротивления на уровне 62 рубля и закрепления в диапазоне 62-62,5 рубля", - пишет Б. Зварич.