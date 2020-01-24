Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти - Алор Брокер

Ожидается осторожное и плавное восстановления котировок нефти, говорится в комментарии Алор Брокер.

Нефть в четверг падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию "шортов" и началу осторожных покупок. Минэнерго США сообщило о снижении недельных запасов на 0,4 млн баррелей. Рынок ждал более существенного сокращения (на 1 млн баррелей), но и этот результат можно назвать позитивным, поскольку днем ранее Американский институт нефти заявил о росте запасов на 1,6 млн, отмечает аналитик Алексей Антонов. Лучше прогнозов были данные по запасам бензина и дистиллятов. Однако добыча нефти в Штатах осталась на рекордном уровне в 13 млн баррелей в сутки.

"Пока поводов для ухода "черного золота" в район 60 долларов за баррель нет, наоборот, мы ждем осторожного и плавного восстановления котировок", - пишет А. Антонов.