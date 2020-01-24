Ожидается разнонаправленная динамика рынка акций - ИК "Фридом Финанс"

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко в пятницу ожидает разнонаправленную динамику рынка акций. Аутсайдерами вновь могут стать компании сырьевого сектора. Ориентир по индексу Мосбиржи, по его мнению - диапазон 3130-3160 пунктов.