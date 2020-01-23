Снижению российских акций в четверг способствовала ситуация на рынке энергоносителей - Промсвязьбанк

Снижению российских акций в четверг способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, отступив ниже 61,5 доллара за баррель, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Также "медведей" поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,6% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18:10 мск индекс Мосбиржи отступил на 1%, до 3141 пункта. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Газпрома и Сургутнефтегаза, упавшие более чем на 1%. Лучше рынка торговались Система и РусГидро, прибавившие 4,6% и 2,9% соответственно.

"Давление внешнего фона не позволило индексу Мосбиржи удержать позиции выше 3200 пунктов, - отмечает Богдан Зварич. - При этом с технической точки зрения текущее снижение укладывается в рамки коррекции. Основные тренды на графике индекса направлены вверх, что говорит о сохранении позитивной технической картины и шансов на возобновление роста. Отметим, что ближайшей, хоть и слабой, поддержкой для рынка может послужить отметка 3130 пунктов. Основными же поддержками для индекса Мосбиржи в текущий момент выступают среднесрочный восходящий тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября прошлого года и проходящий чуть выше 3060 пунктов, и уровень 3000 пунктов".