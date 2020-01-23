Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи - ИК "Фридом Финанс"

Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.

Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в Ливии. По мнению эксперта, это связано с возобновлением опасений экономического спада. На этот раз их провоцирует не торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, а распространение ранее неизвестного коронавируса, которое способно снизить спрос на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки. В случае реализации этого сценария цены на нефть потеряют почти $3 за баррель, полагает специалист ИК "Фридом Финанс". Большая часть потерь будет связана со снижением расхода авиационного топлива, поскольку в условиях угрозы заразиться неизвестной болезнью многие предпочтут отложить туристические поездки, связанные с авиаперелетами.

"Обновленный прогноз на 2020 год предполагает повышение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, - указывает Вадим Меркулов. - Пересмотр ожиданий основан на обновленном прогнозе Международного валютного фонда, согласно которому мировая экономика в текущем году вырастет на 3,3% после 2,9% в прошлом. Недавнее подписание предварительного соглашения о взаимной торговле между США и Китаем, вероятно, повысит инвестиционную уверенность и приведет к повышению активности на рынках".

Однако существует некоторая неопределенность в отношении ограничения предложения, связанная с договоренностями в рамках ОПЕК+. Реакцией стран, входящих в организацию, на реализацию упомянутого сценария может стать пересмотр соглашения в сторону дальнейшего снижения лимита добычи, полагает эксперт. "Вместе с тем фундаментальное воздействие такого шока и первоначальная неопределенность в отношении потенциального масштаба эпидемии могут привести к более значительному снижению цен на нефть, чем предполагают фундаментальные факторы, заложенные в текущую оценку стоимости краткосрочных фьючерсных контрактов", - прогнозирует В. Меркулов.