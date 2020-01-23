Риск начала коррекции на рынке акций РФ сохраняется - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что риск начала коррекции на рынке акций РФ сохраняется. "Мы по-прежнему видим риски коррекции на горизонте ближайших нескольких недель", - пишут они.

По итогам недели с 16 по 22 января средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 1,3%, а средний объем коротких увеличился на 40%. Как отмечается в обзоре, в последний раз такой стремительный прирост "шортов" у розничных инвесторов наблюдался в середине ноября 2019 года, когда индекс РТС снижался с локального максимума.

Потоки институционалов на прошлой неделе были сбалансированными.

"Наш целевой уровень по индексу РТС на 2020 год не изменился - 1600 (с учетом дивидендов) пунктов, что не предполагает потенциал роста с этого уровня, учитывая текущие умеренно позитивные макроэкономические перспективы. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что инвесторы не получают адекватной компенсации за риск, и прогнозируем низкую или даже отрицательную доходность инвестиций в кратко- и среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты.

Приток капитала в фонды ETF развивающихся рынков в прошедшие четверг-пятницу продолжился: российские акции получили порядка $32 млн. Однако оптимизм сошел на нет в пятницу (последний день притоков). Последние три дня отчетного периода не принесли новых денег, вместо этого инвесторы вывели $6 млн из фондов ETF, ориентированных на Россию. "В результате совокупные притоки по итогам недели, завершившейся в среду, достигли $25 млн. Данные EPFR, которые будут опубликованы 23 января вечером, покажут, сохраняются ли притоки в активные фонды, что позволит судить об устойчивости этого тренда", - говорится в обзоре.