.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Евробонды ГТЛК 24-го и 26-го выпусков выглядят привлекательно на фоне аналогов - Газпромбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 января 2020 года 16:26
Евробонды ГТЛК 24-го и 26-го выпусков выглядят привлекательно на фоне аналогов - Газпромбанк
Евробонды ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 24-го и 26-го выпусков выглядят привлекательно на фоне аналогов, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Андрея Клапко, Владислава Данилова и Евгения Хилинского. "Кривая еврооблигаций ГТЛК выглядит привлекательно как в суверенном сегменте финансового сектора, так и относительно компаний с близким рейтингом в РФ и на развивающихся рынках. Эмитент обладает стабильными кредитными метриками, имеет высокую системную значимость для государства, а также находится на пути получения первого инвестиционного рейтинга", - говорится в обзоре. По мнения аналитиков, растущая системная значимость ГТЛК для государства и приближает компанию по статусу к более крупным государственным институтам развития, таким как ВЭБ. Кроме того, эксперты ожидают повышения кредитного рейтинга компании до инвестиционного уровня. "В феврале 2019 года агентство Moody's повысило рейтинг компании до "Ва1" с "Ва2" (вслед за суверенным рейтингом России) ввиду высокой степени поддержки со стороны государства. Разница между рейтингом компании и государства составляет одну ступень. В ноябре 2019 года агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу компании "ВВ+" на "позитивный" на фоне ожиданий расширения поддержки со стороны государства (увеличение уставного капитала сверх заложенного в бюджет на 2020 год - 13,8 млрд руб., и/или доступ компании к средствам ФНБ). Мы считаем, что существует высокая вероятность реализации хотя бы одного из указанных триггеров на среднесрочном горизонте, что может привести к повышению рейтинга ГТЛК до "ВВВ-" (нижней ступени инвестиционной категории) до конца 2020 года", - говорится в обзоре. Аналитики Газпромбанка рекомендуют обратить внимание на длинные выпуски ГТЛК: GTLKOA 24 и 26, которые торгуются в среднем со спредом пордка100 б.п. к кривой ВЭБа. "Мы считаем перспективным покупать спреды GTLKOA 24 - VEB 23 и GTLKOA 26 - VEB 25 с потенциалом сужения на около 40-50 б.п.", - пишут они.
.
Компании упоминаемые в новости: ГТЛК
.
23 января 2020 года 18:25
Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Цены на нефть снизились в начале дня, несмотря на продолжающиеся волнения в Ираке и почти полное прекращение добычи в... читать дальше
.23 января 2020 года 17:57
Открытие американского фондового рынка пройдет в отрицательной зоне, однако индекс Nasdaq100 показывает силу американского нефинансового сектора, фьючерс снижается незначительно на 0,03%, говорится в комментарии директора по стратегии ГК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Так что вполне возможно, что по... читать дальше
.23 января 2020 года 15:02
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральный прогноз по китайской валюте, сообщается в их комментарии. Сообщения о новом вирусе, распространяющемся по Китаю, негативно отразились на рыночных настроениях и привели к ослаблению китайского юаня, который в среду торговался на уровне около 6,90 по... читать дальше
.23 января 2020 года 14:41
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Неспособность индекса закрыться на новой вершине может свидетельствовать о слабеющих "быках". Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу... читать дальше
.23 января 2020 года 10:57
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года. "Данные по запасам нефти... читать дальше
.23 января 2020 года 10:42
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре. "В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим... читать дальше
.23 января 2020 года 10:14
Ближайшей поддержкой нефти является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать, но пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно, говорится в комментарии Алор Брокер. Американский институт нефти сообщил в среду о росте... читать дальше
.23 января 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы в среду остались практически стабильными. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг. читать дальше
.23 января 2020 года 09:29
Рассчитывать на рост нефти в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит, говорится в комментарии ИФК "Солид". Цены на нефть значительно просели в ходе среды, марка Brent потеряла почти 3% и завершила торги на уровне 62,50 за баррель. Опасения за спрос на сырье преобладают уже не один день,... читать дальше
.23 января 2020 года 09:22
Сохраняются риски дальнейшей негативной динамики Brent с уходом к нижней границе диапазона $60-62 - Промсвязьбанк
Сохраняются риски дальнейшей негативной динамики Brent с уходом к нижней границе диапазона 60-62 доллара за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Рост запасов в Штатах (по данным API, запасы нефти выросли на 1,57 млн баррелей) и опасения относительно распространения коронавируса... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.