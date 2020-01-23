Российские фондовые индексы могут закрыть четверг в "плюсе" - "Открытие Брокер"

Российские фондовые индексы избавились от утренней просадки и могут закрыть четверг в "плюсе", считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Перекупленность частично снята, а по фундаментальным параметрам рынок всё ещё остаётся дешёвым, отмечает эксперт в своем комментарии.