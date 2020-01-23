Возможно восстановление российского рынка акций на вечерних торгах четверга - ИК "Фридом Финанс"

Возможно восстановление российского рынка акций на вечерних торгах четверга, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Краткосрочная дивергенция в динамике российского и американского фондового рынка усилилась. Традиционная для четверга статистика запасов нефти в США в последнее время стимулирует покупки на сырьевом рынке. В данной связи возможным представляется восстановление российского рынка акций на вечерних торгах. Прогнозный диапазон значений уровня закрытия торгов для индекса "Московской биржи" составляет 3120-3190 пунктов", - отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.