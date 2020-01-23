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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Перспективы акций АФК "Система" в целом остаются для "быков" благоприятными - ИК "Велес Капитал"
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23 января 2020 года 15:29

Перспективы акций АФК "Система" в целом остаются для "быков" благоприятными - ИК "Велес Капитал"

Перспективы акций АФК "Система" в целом остаются для "быков" благоприятными, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

"С технической точки зрения, акции АФК "Система" расположены на максимуме с мая 2017 года при сильном среднесрочном восходящем тренде. Последний говорит о неплохой вероятности закрепления выше сопротивления 17,650 руб. с перспективой движения в район 20 руб. В краткосрочном периоде нельзя исключать некоторой коррекции в район 15-16 руб. при неспособности преодолеть указанное выше сопротивление, но в целом перспективы бумаг остаются для "быков" благоприятными", - указывает аналитик Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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Компании упоминаемые в новости:    Система АФК


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