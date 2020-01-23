Julius Baer сохраняет нейтральный прогноз по юаню

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральный прогноз по китайской валюте, сообщается в их комментарии.

Сообщения о новом вирусе, распространяющемся по Китаю, негативно отразились на рыночных настроениях и привели к ослаблению китайского юаня, который в среду торговался на уровне около 6,90 по отношению к доллару США. "В целом мы полагаем, что в текущем году китайская валюта сохранит стабильность и покажет лишь умеренное ослабление. Учитывая деэскалацию внешнеторгового конфликта между США и Китаем и постепенную экономическую стабилизацию, которую мы ожидаем увидеть в течение 2020 года, понижательное давление на юань в обозримом будущем должно быть довольно слабым, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Единственным фактором, который потенциально может привести к снижению курса юаня в текущем году, является ожидаемое продолжение выверенного смягчения денежно-кредитной политики. Народный банк Китая (НБК) 6 января снизил требования по норме обязательных резервов в преддверии сезонной нехватки ликвидности во время празднования Китайского Нового Года. Хотя мы по-прежнему не ожидаем крупномасштабной программы по смягчению денежно-кредитной политики в Китае, чтобы стабилизировать замедление экономики в 2020 году потребуется дальнейшее ослабление за пределами уже проведенных в 2019 году сокращений требований по норме обязательных резервов и некоторых процентных ставок НБК. Риски снижения, на наш взгляд, будут связаны с возобновлением напряженности во внешней торговле (или опасений, что это может произойти) либо более агрессивным смягчением денежно-кредитной политики. Риски роста будут связаны с улучшением экономических условий помимо их стабилизации либо дальнейший прогресс в торговых взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином и заключение более всеобъемлющего соглашения".

Китайский юань на прошлой неделе поднялся до самого высокого за последние полгода значения по отношению к доллару США благодаря улучшению настроений на фоне подписания торгового соглашения, связанного с этим исключения юаня из американского списка манипулируемых валют и публикации более сильных данных по экономике за декабрь. "Мы сохраняем нейтральный прогноз по китайской валюте", - указывает специалист Julius Baer.