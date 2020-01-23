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23 января 2020 года 13:40
"Уралсиб" ожидает ставку купона дебютного выпуска бондов ГК "Сегежа" по нижней границе ориентира в районе 7,25%
Аналитики "Уралсиба" ожидают ставку купона дебютного выпуска бондов ГК "Сегежа" по нижней границе ориентира в районе 7,25%, говорится в комментарии корпорации Ведущий лесопромышленный холдинг выходит на долговой рынок ГК "Сегежа" 27 января с 11:00 до 15:00 проводит сбор заявок на дебютные облигации серии 001Р-01R с трехлетним сроком обращения. Объемом выпуска составит 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 7,25-7,50%, что соответствует доходности к погашению в размере 7,38-7,64% годовых. Техническое размещение бондов на бирже предварительно запланировано на 30 января. Эмитенту присвоен рейтинг "ruA-" от агентства "Эксперт РА". Планируется, что выпуску будет присвоен тот же рейтинг. "Маркетируемый ориентир ставки купона в диапазоне 7,25-7,5% годовых предполагает спред к кривой рублевых госбумаг около 170-195 б.п., - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Наиболее близким по дюрации из бондов материнской АФК "Система" является выпуск БО-001Р-10, который предлагает доходность 7,2% годовых на срок до оферты в сентябре 2022 г. и премию к ОФЗ порядка 160 б.п. Однако он малоликвиден, к тому же инвесторы требуют повышенную премию для бумаг Системы". Ориентиром, по мнению эксперта, может служить недавнее размещение еще одной дочерней структуры Системы, компании "Детский мир", которая в декабре прошлого года разместила выпуск с трехлетней офертой под ставку купона 7,25% годовых. Сейчас на вторичном рынке этот выпуск предлагает доходность порядка 7% годовых, что соответствует спреду к кривой ОФЗ около 140 б.п. Детский мир в два раза больше по размеру бизнеса, чем Сегежа, его выручка за 9 мес. 2019 г. составила 89 млрд руб. Долговая нагрузка у Детского мира ниже и по показателю Чистый долг/EBITDA равняется 1,4, однако по рентабельности Сегежа существенно превосходит Детский мир (рентабельность по EBITDA - 10,6%). "Мы полагаем, что премия к Детскому миру должна сформироваться в размере примерно 30 б.п., учитывая разницу в финансовых метриках и премию за дебют. Соответственно, для выпуска Сегежи ждем спред к кривой ОФЗ порядка 170 б.п., что транслируется в ставку купона около 7,25% годовых, то есть по нижней границе ориентира", - заключает Ольга Стерина.
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ
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