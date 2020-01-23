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23 января 2020 года 12:50
ИК "Фридом Финанс" пока сохраняет целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока сохраняют целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инвесторы с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы восстановления спроса на ювелирные алмазы. Однако если тренд на усиление спроса закрепится, то можно ожидать роста продаж "АЛРОСА" до $3,6-3,8 млрд. Рынок уже в значительной степени отыграл новости, мы пока сохраняем целевую цену в 99 рублей за акцию "АЛРОСА", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "АЛРОСА" опубликовала отчет о результатах операционной деятельности за четвертый квартал 2019 года. Ранее были раскрыты результаты продаж, поэтому реакция рынка на дополнительную информацию слабая. Главная новость компании и отрасли - восстановление спроса на ювелирные алмазы в четвертом квартале. Благодаря этому средняя цена реализации выросла на 9% кв/кв, до $148 за карат, увеличилась доля крупных камней. В натуральном выражении продажи увеличились на 38%, а в денежном выражении - на 50%, до $877млн. Средняя цена реализации за прошлый год повысилась на 20%, но все же цены еще значительно ниже, чем в 2018 году, отмечает специалист ИК.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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23 января 2020 года 18:25
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.23 января 2020 года 10:14
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.23 января 2020 года 09:22
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