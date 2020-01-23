Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для GDR Mail.ru до "держать" и оценку на 16%

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $31 до $26 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена с "покупать" до "держать".

Как говорится в обзоре, аналитики стали осторожнее смотреть на Mail.ru в свете ожиданий потенциального давления на игровой сегмент компании в краткосрочной перспективе (эксперты допускают вероятность снижения популярности успешных в предыдущие годы игр); растущей конкуренции среди социальных платформ и уже достаточного уровня монетизации "ВКонтакте". По прогнозам аналитиков, темпы роста выручки Mail.ru в 2020 году могут замедлиться до 16% в отсутствие сделок M&A.

Помимо этого, по мнению экспертов "Ренессанс Капитала", созданные компанией СП со Сбербанком (MOEX: SBER) и Alibaba вряд ли будут способствовать ре-рейтингу бумаг Mail.ru на краткосрочном горизонте.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $30,83 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость депозитарных расписок Mail.ru составляет порядка $24,7 за штуку.