Успешно размещенный новый евробонд МКБ имеет небольшой потенциал роста на вторичном рынке - Уралсиб

Успешно размещенный в среду новый пятилетний евробонд МКБ на 600 млн долл. под 4,7% имеет небольшой потенциал роста на вторичном рынке, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

МКБ (BB-/Ba3/BB) в среду провел размещение пятилетнего евробонда в объеме 600 млн долл. "Последние размещения МКБ проходили не очень удачно, с большой премией ко вторичному рынку, - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев. - Мы ожидали, что премия в этот раз будет умеренной и размещение пройдет с доходностью 4,9–5%. Начальный ориентир доходности был объявлен на уровне 5–5,25%, но благодаря отличной ситуации на рынке и высокому спросу на риск ориентир был дважды снижен до итоговых 4,875%, а размещение прошло с доходностью 4,7%, что лишь на 30 б.п. больше доходности CRBKMO’24 (YTM 4,4%)".

Таким образом, премия ко вторичному рынку была минимальной, и размещение можно назвать достаточно успешным, считает Евгений Сергеев. По сообщениям организаторов, спрос на бумаги составил 1,6 млрд долл., то есть в 2,5 раза превысил объем предложения, тогда как при размещении в прошлом году спрос составил всего 700 млн долл. Эксперты "Уралсиба" считают, что у данного выпуска еще есть небольшой потенциал роста на вторичном рынке.