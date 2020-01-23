"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR Globaltrans до "продавать"

(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) Globaltrans с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была снижена до $7 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $10,94 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость GDR Globaltrans составляет порядка $9,41 за штуку.