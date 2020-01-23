HSBC снизил рейтинг GDR Газпрома до "сокращать"

(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

HSBC понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "сокращать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками HSBC, составляет $6,5 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $8,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость GDR "Газпрома" равняется порядка $8 за штуку.