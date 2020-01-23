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23 января 2020 года 10:57
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса - БКС
Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года. "Данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые считаются более достоверными, чем АPI, будут опубликованы в четверг, в 19:00 мск, - напоминает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Показатели будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Если данные по EIA подтвердят рост запасов жидкого топлива в США, то негативная динамика может сохраниться. Сильная поддержка расположена в районе $60-60,5 за баррель". Другим негативным фактором в СМИ называют участившиеся случаи заражения новым коронавирусом, обнаруженным в Китае. Возможность новой пандемии напомнила рынку о подобном случае в 2002-2003 гг., когда распространение болезни ТОРС (SARS) привело к замедлению экономического роста в Китае. Угроза замедления экономики в стране, являющейся одним из крупнейших импортеров сырой нефти, создает риски для рынков на стороне спроса. "Фьючерсы на Brent в среду демонстрировали слабость с самого утра и непосредственно перед открытием торгов в США ускорили снижение, - отмечает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Накануне участники рынка негативно восприняли прогнозы по рыночному балансу, озвученные исполнительным директором МЭА в Давосе. Агентство ожидает в 2020 г. избытка около 1 млн б/с и не видит причин для роста цен на нефть в текущих условиях". Вторая волна снижения цен на нефть наблюдалась в среду ночью после того, как свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API). За неделю запасы нефти в США выросли на 1,6 млн баррелей (до 433 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали падения на 1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 429 000 баррелей. Запасы бензина выросли на 4,5 млн баррелей (прогноз +3,1 млн), запасы дистиллятов выросли на 3,5 млн баррелей (прогноз +1). Импорт нефти за неделю упал на 20 000 баррелей в сутки (б/с).
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23 января 2020 года 10:42
Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре. "В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим... читать дальше
.23 января 2020 года 10:14
Ближайшей поддержкой нефти является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать, но пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно, говорится в комментарии Алор Брокер. Американский институт нефти сообщил в среду о росте... читать дальше
.23 января 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы в среду остались практически стабильными. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг. читать дальше
.23 января 2020 года 09:29
Рассчитывать на рост нефти в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит, говорится в комментарии ИФК "Солид". Цены на нефть значительно просели в ходе среды, марка Brent потеряла почти 3% и завершила торги на уровне 62,50 за баррель. Опасения за спрос на сырье преобладают уже не один день,... читать дальше
.23 января 2020 года 09:22
Сохраняются риски дальнейшей негативной динамики Brent с уходом к нижней границе диапазона $60-62 - Промсвязьбанк
Сохраняются риски дальнейшей негативной динамики Brent с уходом к нижней границе диапазона 60-62 доллара за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Рост запасов в Штатах (по данным API, запасы нефти выросли на 1,57 млн баррелей) и опасения относительно распространения коронавируса... читать дальше
.22 января 2020 года 16:01
Следующей целью по акции Boeing станет уровень $300, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Котировки Boeing продолжают движение вниз. Как и ожидалось, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, получение разрешения на полеты 737 MAX откладывается, возможно, до лета. Об этом... читать дальше
.22 января 2020 года 15:03
IBM имеет шансы нарастить выручку до 3% в 2020 году, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Отчет IBM за четвертый квартал показал, что дорогостоящая покупка RedHat начинает приносить свои плоды, а это, в свою очередь, улучшает перспективы выручки. Компания... читать дальше
.22 января 2020 года 13:38
Потенциальные риски пандемии могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти - Sberbank CIB
Потенциальные риски пандемии (в том числе макроэкономические риски для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти, так как в последние годы инвесторы в основном опасались, что рост спроса на нефть замедлится, говорится в обзоре... читать дальше
.22 января 2020 года 10:55
Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены в условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают снижаться, несмотря на улучшение "аппетита" к рисковым... читать дальше
.22 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
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