Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса - БКС

Котировки нефти теряют позиции на фоне опасений из-за спроса, говорится в комментарии "БКС Брокер". С начала года запасы нефтепродуктов уверенно растут. Особенно тревожной выглядит динамика запасов бензина, которые находятся выше средних значений для этого времени года.

"Данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые считаются более достоверными, чем АPI, будут опубликованы в четверг, в 19:00 мск, - напоминает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Показатели будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Если данные по EIA подтвердят рост запасов жидкого топлива в США, то негативная динамика может сохраниться. Сильная поддержка расположена в районе $60-60,5 за баррель".

Другим негативным фактором в СМИ называют участившиеся случаи заражения новым коронавирусом, обнаруженным в Китае. Возможность новой пандемии напомнила рынку о подобном случае в 2002-2003 гг., когда распространение болезни ТОРС (SARS) привело к замедлению экономического роста в Китае. Угроза замедления экономики в стране, являющейся одним из крупнейших импортеров сырой нефти, создает риски для рынков на стороне спроса.

"Фьючерсы на Brent в среду демонстрировали слабость с самого утра и непосредственно перед открытием торгов в США ускорили снижение, - отмечает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Накануне участники рынка негативно восприняли прогнозы по рыночному балансу, озвученные исполнительным директором МЭА в Давосе. Агентство ожидает в 2020 г. избытка около 1 млн б/с и не видит причин для роста цен на нефть в текущих условиях".

Вторая волна снижения цен на нефть наблюдалась в среду ночью после того, как свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API). За неделю запасы нефти в США выросли на 1,6 млн баррелей (до 433 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали падения на 1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 429 000 баррелей. Запасы бензина выросли на 4,5 млн баррелей (прогноз +3,1 млн), запасы дистиллятов выросли на 3,5 млн баррелей (прогноз +1). Импорт нефти за неделю упал на 20 000 баррелей в сутки (б/с).