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23 января 2020 года 10:42

Промсвязьбанк видит риски дальнейшего снижения нефти

Аналитики Промсвязьбанка видят риски дальнейшего снижения нефти, сообщается в их обзоре.

"В четверг выйдут данные от Минэнерго США. Даже если они окажутся лучше, вряд ли это изменит нисходящее движение по нефти. Старт длинных выходных в КНР 25 января не добавляет оптимизма инвесторам. Мы видим риски дальнейшего снижения нефти, выставляем диапазон на сегодня в 60-62 долл./барр. с тенденцией к проторговке нижней границы", - отмечают аналитики банка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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