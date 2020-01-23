Индекс Мосбиржи в четверг отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Достаточно продолжительная консолидация фондовых индексов вблизи текущих уровней - лучший вариант развития событий на рынке акций РФ в ближайшей перспективе.

"Слабость индексов Мосбиржи и РТС с технической точки зрения носила коррекционный характер, - отмечает аналитик Виталий Манжос. - В результате почти безоткатного полуторамесячного повышения в них назрел более или менее масштабный спад. В лучшем варианте мы сможем увидеть достаточно продолжительную консолидацию указанных индексов вблизи текущих уровней. Индекс Мосбиржи в начале торгов четверга отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 3150-3160 п.".

Дополнительным фактором слабости локального рынка акций, по мнению эксперта, выступит его накопившаяся среднесрочная перекупленность. Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России может оказать решение ЕЦБ по процентной ставке (15:45 МСК) и комментарии по этому поводу. Виталий Манжос также рекомендует обратить внимание на публикацию еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

Основные российские фондовые индексы Мосбиржи (-1,08%) и РТС (-1,31%) завершили торги среды с достаточно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они продемонстрировали сдержанный прирост. Однако утренний оптимизм на локальном рынке акций довольно быстро сменился неспешными распродажами, которые продолжались в течение всего торгового дня. Этому способствовало внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке, напоминает эксперт ИК "Алго Капитал".