Ближайшей поддержкой нефти является отметка в 60 долларов за баррель - Алор Брокер

Ближайшей поддержкой нефти является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать, но пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно, говорится в комментарии Алор Брокер.

Американский институт нефти сообщил в среду о росте недельных запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей, в то время как рынок прогнозирует снижение на 1 млн. В четверг ожидаются более индикативные данные от Минэнерго США. Но большее влияние на котировки может оказать не сам показатель запасов, а объем суточной добычи. На прошлой неделе он был зафиксирован на рекордной отметке в 13 млн баррелей.

"Пока же нефть вышла из комфортного для последних дней района 64-65,5 долларов за баррель и с утра четверга ушла в район 62 долларов. Ближайшей поддержкой является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать. Пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно", - указывает аналитик Алексей Антонов.